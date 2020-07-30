Житель Лахденпохьи отказался работать и теперь пойдет в колонию

Лахденпохский районный суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене неотбытой части исправительных работ на лишение свободы, сообщает прокуратура Карелии.

43-летний житель г. Лахденпохья был осужден в августе 2019 года районным судом за неуплату алиментов к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Наказание было постановлено отбывать условно.

За допущенные нарушения порядка и условий отбывания наказания осужденному был продлен испытательный срок, а в дальнейшем отменено условное осуждение. Мужчине предстояло реально отбыть наказание в виде исправительных работ.

После трудоустройства в одну из управляющих организаций города мужчина за три месяца допустил более 20 прогулов, за что и был уволен, после чего не явился для трудоустройства на другое место работы.

Кроме того, осужденный не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, был привлечен к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Также в связи с неустановлением места его нахождения в отношении осужденного дважды проводились первоначальные розыскные мероприятия. По месту жительства мужчина характеризовался как склонный к злоупотреблению спиртными напитками. Итого из пяти месяцев исправительных работ мужчина отбыл чуть меньше двух месяцев.

В ходе рассмотрения гражданин факты нарушений признал, просил предоставит ему шанс для исправления и не заменять наказание. Суд не внял доводам осужденного, посчитав, что на путь исправления тот не встал, должных выводов для себя не сделал, счел его злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ. Теперь мужчине предстоит отбыть 1 месяц 1 день лишения свободы в колонии-поселении, куда он должен прибыть самостоятельно.

Напомним, что это уже второй случай в г. Лахденпохья с начала месяца. «Петрозаводск говорит» писал об аналогичном решении суда.

Постановление суда в законную силу не вступило.