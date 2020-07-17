Житель Лахденпохьи не захотел работать и лишился свободы

Приговором мирового судьи от 07.02.2020 пятидесятилетний житель г. Лахденпохья был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. С порядком и условиями отбывания наказания осужденный был ознакомлен.

В период отбывания наказания, осужденный злостно уклонился от него. Без уважительных причин он неоднократно не являлся для отбывания обязательных работ. За допущенное нарушение осужденному было вынесено письменное предупреждение сотрудником УФСИН.

С мая 2020 года осужденный вообще прекратил отбывать наказание. На дату рассмотрения дела, неотбытый срок обязательных работ составлял 86 часов.

В ходе судебного заседания осужденный пояснил, что отбывать наказание не желает. Таким образом, суд пришел к выводу, что нарушения условий отбывания наказания допущены по неуважительным причинам, из-за отрицательного отношения к нему со стороны осужденного.

Постановлением мирового судьи судебного участка Лахденпохского района неотбытая часть наказания, в виде обязательных работ, заменена на лишение свободы на срок 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Постановление суда не вступило в законную силу.