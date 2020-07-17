16-летний подросток пропал в Петрозаводске

Очередной подросток, скорее всего сбежавший из дома, объявлен в розыск в Петрозаводске, сообщает пресс-центр МВД по РК.

«Сотрудниками Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавший Абдурашидов Арсен Асхаболиевич 2004 года рождения. 7 июля 2020 около 15:00 ушел из дома по улице Кемской, и до настоящего времени его местонахождения неизвестно»,

– говорится в сообщении полиции.

Приметы: на вид 16 лет, рост около 160-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые.

Был одет: серые спортивные штаны, футболка синего цвета, кроссовки черного цвета.

Ранее неоднократно уходил из дома. Может находиться вблизи торговых центров Первомайского и Октябрьского проспектов и улицы Ленинградской.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7-981-405-85-21, +7(8142)73-92-40, или 02 (с мобильного – 102).