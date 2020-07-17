17 июля 2020, 11:58
Движение транспорта ограничат на улице Лыжной в Петрозаводске
Ремонтные работы на перегоне «Онежский-Голиковка» вызовут неудоства для автомобилистов карельской столицы
В Петрозаводске с 18 июля по выходным будет ограничено движение транспорта на улице Лыжной. Это связано с ремонтными работами в районе железнодорожного моста, сообщает пресс-служба мэрии.
Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе. Ограничения будут действовать с 10 до 18 часов. Ремонт планируют завершить к 10 августа.
Автомобилистов карельской столицы просят заранее планировать свои маршруты.