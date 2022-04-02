Житель Костомукши стал жертвой обмана на сайте объявлений

38-летний житель Костомукши обратился в полицию с сообщением о мошенничестве. О случае рассказала пресс-служба МВД Карелии.

На сайте объявлений мужчина нашел выгодное предложение – настольный фрезерный станок для обработки металла. Связался с продавцом. Общение проходило по телефону и в мессенджере. Они договорились о доставке, отправитель зарегистрировал отправление и выслал номер отслеживания.

Костомукшанин оплатил покупку на сумму почти 50 тысяч рублей. Сразу после этого он получил уведомление от транспортной компании об отмене заказа. Продавец на связь больше не вышел.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. // Фото: Mi-Ka / Pixabay