Магазинный воришка пытался обеспечить себя средствами для бритья

В одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. Группа задержания, находившаяся на маршруте патрулирования, прибыла на место вызова, сообщает пресс-служба Росгвардии Карелии.

Представитель охранной организации сообщил, что неизвестный гражданин сложил в сумку товар и попытался незаметно пронести его мимо кассы. Совершение противоправного действия было пресечено.

Установлено, что мужчина похитил кассеты для бритья на сумму около 20 тысяч рублей. Личность нарушителя была установлена – им оказался 45-летний местный житель. Сотрудники Росгвардии задержали петрозаводчанина и передали его следственно-оперативной группе полиции.

Аналогичное правонарушение было зарегистрировано в Кеми. Там 42-летняя гражданка похитила из сетевого магазина алкогольную продукцию. Сотрудники районного отдела вневедомственной охраны передали нарушительницу полиции. // Фото: kropekk_pl / Pixabay