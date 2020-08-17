Житель Кондопоги пропал

Сотрудники Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливают местонахождение Кубарева Андрея Сергеевича, 1969 года рождения, жителя Кондопоги.

Его местонахождение неизвестно с 12 июля. Последний раз его видели в Петрозаводске.

Приметы: на вид 50 лет, плотного телосложения, волосы русые.

Был одет: черная футболка, темно-синие брюки с боковыми белыми полосками, обут в черные кроссовки.

Может передвигаться автостопом между городами Петрозаводск и Кондопога.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кубарева Андрея Сергеевича, просят сообщать значимые сведения по номерам телефонов: 8-911-415-25-87, 8-911-402-49-26, (88142)73-91-54 или 02.