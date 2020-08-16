Работающие пенсионеры не получают даже обещанных копеечных прибавок

Текст: Антонина Кябелева

В конце июля российские СМИ пестрели заголовками о том, что в августе работающие пенсионеры получат перерасчет пенсии. Наше издание тоже подробно рассказывало о грядущем повышении, пользуясь официальной информацией Пенсионного фонда. Поводом для новой публикации стало то, что подавляющее большинство работающих пенсионеров так и не получило максимально возможной прибавки к пенсии, обещанной щедрыми журналистами.

В пенсионном законодательстве обнаружилось немало «подводных камней», которые не видны невооруженным взглядом. Как выяснилось, максимальная прибавка «светит» только тем, кто успел своевременно потерять работу.

В многочисленных статьях подробно рассказывалось, что достаточно иметь официальную зарплату порядка 30 тысяч рублей в месяц, чтобы заработать 3 балла, которыми ограничена максимально разрешенная законодательством прибавка к пенсии. В 2020 году стоимость пенсионного балла составила 93 рубля.

Отдельно подчеркивалось, что стоимость пенсионного балла ежегодно увеличивается.

Так, если в 2018 году один пенсионный бал «весил» 81,49 рубля, в 2019 году — 87,24 рубля, то в 2020 году он «потяжелел» до 93 рублей. Пенсионеры, имеющие зарплату в районе 30 тысяч рублей и выше, ожидали, что получат прибавку к пенсии в размере 279 рублей.

Конечно, это унизительно мало. Конечно, эта прибавка вообще не влияет на материальное положение пенсионера. Конечно, подобную прибавку к пенсии даже подачкой назвать трудно. И все же многие рассчитывали, что к их небольшой пенсии, на которую все сложнее прожить, прибавятся эти жалкие 279 рублей. И совершенно зря. Прибавку в 279 рублей получили только те, кто остался без работы.

Большинство пожилых людей, которые вышли на пенсию несколько лет назад, с удивлением обнаружили, что ежегодная августовская прибавка никак не меняется. Из года в год в августе им «капает» одна и та же сумма, невзирая ни на какое повышение "цены" пенсионного балла. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию до 2016 года и сумевшие заработать 3 балла, традиционно в августе наблюдают, что их пенсия приросла на 214,13 рубля и ни на копейку больше. Как говорится, в чем фокус?

Мы попытались разобраться в словно специально запутанной системе норм и правил, от которых зависит ежегодная корректировка пенсии работающим пенсионерам. Кстати, отделение Пенсионного фонда Карелии уже давало по этому поводу разъяснение, которое, скорее всего, прошло мимо внимания большинства пенсионеров. Мы «копнули» чуть глубже.

За каждым пенсионером, продолжающим трудовую деятельность, закрепляется та стоимость балла, которая была установлена в год его выхода на пенсию. Впервые балльную систему применили в 2015 году, когда балл стоил 71,41 рубля.

Для тех, кто вышел на пенсию до 2016 года, каждый дополнительный год трудовой деятельности с соответствующим уровнем зарплаты в августе оборачивается прибавкой в 214,13 рубля (71,41×3). Это максимальная планка для работающих пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2016 года.

И ничто не может этот мизер поколебать — ни высокая зарплата, ни годы трудовой деятельности. Другой пример: если гражданин вышел на пенсию в 2018 году, когда стоимость балла равнялась 81,49 рубля, то за каждый дополнительный год работы пенсионер может рассчитывать на прибавку не более 244,47 рубля.

Логично возникает вопрос: а кто в этом году вообще может рассчитывать на максимально возможную прибавку в 279 рублей, которая чисто теоретически положена в 2020 году за 3 пенсионных балла? Ее может получить пенсионер, который заработал в 2019 году три балла, после чего успел уволиться до того, как Пенсионный фонд сделал ему перерасчет, то есть до августа 2020 года. И все. Список граждан, которые могут претендовать в 2020 году на прибавку в 279 рублей, ограничен теми, кто лишился работы — по собственному желанию или по воле случая. Для остальных корректировка пенсии пройдет в соответствии с тем размером пенсионного балла, который был установлен на момент выхода человека на пенсию.

Понятно, что в августе 2021 года прирост в 279 рублей получат те граждане, кто вышел на пенсию в этом году и заработал за 2020 год 3 балла.

Есть еще один нюанс. Предположим, пенсионер потерял работу в первой половине 2020 года, и корректировка пенсии составила 279 рублей. Отдохнув от трудовой деятельности, пенсионер вдруг вновь решил потрудиться. В этом случае, когда дело дойдет до перерасчета за год, за основу в пенсионном фонде возьмут стоимость пенсионного балла, установленного на момент прекращения его трудовой деятельности, то есть на 2020 год. Другими словами, в очередном августе такой пенсионер, при условии, что он заработал 3 балла, получит прибавку к пенсии в 279 рублей.

Большинство читателей вправе спросить, а нужно ли так подробно рассказывать о тех копейках, которые получают от государства работающие пенсионеры в виде ежегодной корректировки? Не все ли равно, получит пенсионер прибавку в 214 рублей или в 279 рублей? Как говорится, хрен редьки не слаще. Я считаю, что рассказывать об этом нужно обязательно. В этих цифрах цинизм происходящего сконцентрирован в особенно жгучем коктейле.

Задумайтесь: в пенсионном законодательстве придумали целую систему сдержек только для того, чтобы не позволить работающим пенсионерам получить ежегодную прибавку на 9-16 рублей больше, чем годом ранее. Я молчу про инфляцию, давно сожравшую все прибавки и надбавки, про увеличение пенсионного возраста, которое для многих россиян отодвигает пенсию в мрачное никогда, про бравые сообщения о том, что пенсия в 19 тысяч рублей на 69% превышает прожиточный минимум для российских пенсионеров. Интересно, кто-то из высокопоставленных чиновников или депутатов, с одобрения которых все мы так сытно живем, пытался на него прожить? Думаю, что нет.

Мне кажется, что российское пенсионное законодательство является одной из самых красноречивых иллюстраций мелочности и алчности власти, научившейся экономить на ком угодно, только не на себе. А значит, не стоит об этом забывать, пытаясь уловить материальный «выхлоп» от очередного повышения.