16 августа 2020, 16:26
Свалку опасных ламп нашли под Петрозаводском
В лесу недалеко от Деревянного грибники обнаружили большое скопление люминесцентных ламп
В лесу в 15 километрах от Петрозаводска, по дороге в сторону Деревянного жители республики обнаружили свалку люминесцентных ламп. Об этом сообщает группа «Живой Петрозаводск».
Очевидцы выразили сомнения в том, что лампы выбросил в лесу несознательный дачник. Читатели паблика посчитали, что лампы явно промышленные, и в домашнем хозяйстве они никому не нужны.
Кто в итоге устроил свалку в лесу, остается неизвестно.
Фото - Александр Насонков