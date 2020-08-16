16 августа 2020, 16:26
Общество

Свалку опасных ламп нашли под Петрозаводском

В лесу недалеко от Деревянного грибники обнаружили большое скопление люминесцентных ламп

В лесу в 15 километрах от Петрозаводска, по дороге в сторону Деревянного жители республики обнаружили свалку люминесцентных ламп. Об этом сообщает группа «Живой Петрозаводск».

Очевидцы выразили сомнения в том, что лампы выбросил в лесу несознательный дачник. Читатели паблика посчитали, что лампы явно промышленные, и в домашнем хозяйстве они никому не нужны.

Кто в итоге устроил свалку в лесу, остается неизвестно.

Фото - Александр Насонков

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Метки: 
Петрозаводск
Деревянное
лампы
свалка
новости Карелии
лес