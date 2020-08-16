Фасады домов продолжают ремонтировать в центре Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается ремонт фасадов домов, расположенных в центре города. К настоящему времени завершены работы на пяти объектах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас подрядные организации обновляют фасады 35 зданий. Всего же будут отремонтированы 48 домов.

Как рассказал представитель подрядчика, стены моют специальным раствором, который позволяет очистить фасады от скопившейся пыли и грязи. Нижние этажи домов красят в цвета, согласованные градостроительным советом. На последнем этапе наносится антивандальное покрытие.

Работы контролируются специалистами мэрии, строительным надзором, а также управляющей компанией и жильцами домов. Это позволяет оперативно решать возникающие проблемы.