Житель Карелии застрелил друга, а тело закопал в лесу

Убийцу осудили в Сегежском районе. Мужчину приговорили к 16 годам колонии особого режима за убийство близкого друга, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Осужденный не смог стерпеть оскорблений со стороны друга в адрес сожительницы и замыслил тяжкое преступление. Он пригласил товарища в баню, а перед этим предложил прогуляться по лесу за улицей Гористая в Сегеже.

Он пропустил друга вперед, а сам шел позади, достал обрез охотничьего ружья и выстрелил другу в голову. Труп он закопал в яме в лесу. С места преступления он скрылся на автомобиле убитого.

Убитого мужчину считали пропавшим, его искали. Тело нашли. Выйти на след предполагаемого убийцы помогли показания водителя, который столкнулся со злоумышленником на узкой лесной дороге, когда тот покидал место убийства. // фото unsplash.com/ Paul Einerhand