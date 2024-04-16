16 апреля 2024, 16:05
Два автомобиля жестко столкнулись в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на улице Мурманской
Сегодня в 15:04 в Петрозаводске на пересечении улиц Мурманской и Советской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, не пропустил машину, которая двигалась по главной.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink