Два автомобиля жестко столкнулись в Петрозаводске

Сегодня в 15:04 в Петрозаводске на пересечении улиц Мурманской и Советской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, не пропустил машину, которая двигалась по главной.

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink