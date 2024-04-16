Аферисты оформили на молодого жителя Карелии несколько кредитов

В полицию Питкярантского района обратился 30-летний житель одной из деревень. Мужчина рассказал, что мошенники похитили у него более 670 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонил человек, который представился сотрудником банка, и рассказал, что существует возможность снизить ставку по кредиту. Мужчина недавно действительно оформил займ и заинтересовался возможностью. Он назвал собеседнику код из смс-сообщения.

Узнав код, аферист получил доступ к личному кабинету жителя Карелии, оформил на него четыре кредита и списал средства с кредитной карты жертвы.

По заявлению потерпевшего проводится проверка. Жителей республики просят быть бдительными при общении с незнакомцами. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson