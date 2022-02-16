16 февраля 2022, 16:57
Происшествия

Житель Карелии забил до смерти знакомого во время вечеринки

В Медвежьегорске местный житель осужден за убийство

В Медвежьегорске вынесен приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняли в смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Судом установлено, что в октябре 2020 года во время застолья в общей компании подсудимый напал на своего знакомого. Он избил мужчину руками и ногами, в результате чего тот скончался.

Приговором суда жителю Карелии назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Ему предстоит отправиться в колонию строгого режима. Фото pixabay.com/fsHH

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