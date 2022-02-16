Пенсионерке из Карелии предложили подработку и обокрали

В полицию Сегежи обратилась 62-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонил некий Владимир, который спросил, нужна ли женщине подработка. Она ответила, что действительно ищет источник дополнительного заработка. Тогда мужчина рассказал, что он уехал в длительную командировку, а за его пожилой матерью в Карелии некому ухаживать. Рассказ незнакомца растрогал сегежанку, и она согласилась помогать его родственнице.

После этого мужчина узнал номер карты женщины и перевел ей деньги для покупки продуктов и лекарств. Вскоре раздался новый звонок - собеседник сообщил, что нажал лишнюю кнопку и перевел больше, чем требовалось. Пенсионерка проверила свой счет и увидела, что там на 31000 рублей больше, чем было. Она перевела деньги на продиктованный счет. После этого собеседник перестал выходить на связь. Позднее пенсионерка поняла, что эти деньги - социальная выплата, которую она получает каждый месяц.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото pixabay.com/DariuszSankowski