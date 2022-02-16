Жителя Карелии обманули на 65 тысяч при покупке «красивых» номеров

Житель города горняков собрался установить на свой автомобиль «красивые» номера, но в итоге лишился денег. В прокуратуре Костомукши рассказали подробности Интернет-мошенничества.

Мужчина нашел подходящее объявление «ВКонтакте», в ходе переписки с продавцом договорился о стоимости. Костомукшанин перевел 65 тысяч рублей за номера с тремя девятками, после этого продавец перестал выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Костомукши призвала жителей быть более осмотрительными при сделках в Сети. (фото usedcars.ru)