16 февраля 2022, 15:33
Жителя Карелии обманули на 65 тысяч при покупке «красивых» номеров
Костомукшанин наткнулся на объявление в соцсети, договорился с продавцом, перечислил деньги, но остался ни с чем
Житель города горняков собрался установить на свой автомобиль «красивые» номера, но в итоге лишился денег. В прокуратуре Костомукши рассказали подробности Интернет-мошенничества.
Мужчина нашел подходящее объявление «ВКонтакте», в ходе переписки с продавцом договорился о стоимости. Костомукшанин перевел 65 тысяч рублей за номера с тремя девятками, после этого продавец перестал выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Прокуратура Костомукши призвала жителей быть более осмотрительными при сделках в Сети. (фото usedcars.ru)