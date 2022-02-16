16 февраля 2022, 15:09
Происшествия

Часть Петрозаводска осталась без горячей воды

Коммунальщики проводят ремонтные работы на сетях в карельской столице

Сегодня в 14:00 в Петрозаводске произошло отключение горячего водоснабжения на нескольких улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без горячей воды остались здания на проспекте Александра Невского, на улицах «Правды», Ригачина, Луначарского и на набережной Гюллинга. Причиной отключения стала авария на сетях, ведутся ремонтные работы.

Ориентировочное время возвращения горячей воды в дома горожан - 18 часов. Фото pixabay.com/Mikes-Photography

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Петрозаводск
улица Правды
проспект Александра Невского
ЕДДС
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