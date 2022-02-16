Часть Петрозаводска осталась без горячей воды

Сегодня в 14:00 в Петрозаводске произошло отключение горячего водоснабжения на нескольких улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без горячей воды остались здания на проспекте Александра Невского, на улицах «Правды», Ригачина, Луначарского и на набережной Гюллинга. Причиной отключения стала авария на сетях, ведутся ремонтные работы.

Ориентировочное время возвращения горячей воды в дома горожан - 18 часов. Фото pixabay.com/Mikes-Photography