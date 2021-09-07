Житель Карелии взял чужую лодку и потерпел крушение

В полицию Калевальского района обратился местный житель. Он рассказал, что обнаружил пропажу своей лодки с берега озера. Ущерб был оценен в 67 500 рублей. Позже плавсредство было обнаружено в воде, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что лодкой воспользовался 49-летний односельчанин пострадавшего. Мужчина хотел порыбачить и решил добраться до острова на чужом плавсредстве. Он погрузил в лодку свои вещи и поплыл. Вещей оказалось много, и лодка начала тонуть. Рыбак попытался вытащить ее, но ничего не вышло, и он убежал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото pixabay.com/13434535