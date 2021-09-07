Росгвардейцев вызвали в детсад из-за угрожавшего директору мужчины

Росгвардейцы дважды приезжали в детский сад на Перевалке из-за поступивших угроз директору дошкольного учреждения.

41-летний мужчина угрожал физической расправой руководителю сада. Когда он ушел, женщина расценила угрозы как реальные. Она решила написать заявление и вызвать вневедомственную охрану.

Спустя час мужчина вновь был замечен на территории детского сада. Директор снова вызвала Росгвардию. Мужчину задержали и передали участковому полиции. (фото gkgz.ru)