07 сентября 2021, 12:08
Росгвардейцев вызвали в детсад из-за угрожавшего директору мужчины
Мужчина напугал руководителя дошкольного учреждения на Перевалке и был задержан
Росгвардейцы дважды приезжали в детский сад на Перевалке из-за поступивших угроз директору дошкольного учреждения.
41-летний мужчина угрожал физической расправой руководителю сада. Когда он ушел, женщина расценила угрозы как реальные. Она решила написать заявление и вызвать вневедомственную охрану.
Спустя час мужчина вновь был замечен на территории детского сада. Директор снова вызвала Росгвардию. Мужчину задержали и передали участковому полиции. (фото gkgz.ru)