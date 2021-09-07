Посетитель ресторана в Кондопоге украл папаху с манекена

Владелец ресторана в Кондопоге сообщил в полицию о пропаже папахи с манекена, служившего украшением обстановки. Ущерб он оценил в пять тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело.

Стражи порядка установили, что к хищению причастен 31-летний петрозаводчанин. Мужчина приехал в город бумажников отдохнуть, с друзьями зашел в ресторан. Ему приглянулся интересный атрибут. Мужчина снял папаху с манекена, чтобы сфотографироваться, а затем унес с собой. (фото pixabay.com)