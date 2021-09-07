Водитель погиб в аварии на трассе «Кола» в Карелии

Вечером 6 сентября в Кондопожском районе, на 591-м километре трассы «Кола» произошла смертельная авария. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, автомобиль «Грейт Волл» вылетел с дороги и перевернулся. В результате происшествия до приезда скорой медицинской помощи умер 41-летний водитель. Травмирован 44- летний пассажир. По предварительной информации, водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка. Фото источника