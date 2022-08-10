Житель Карелии выпил водки и поехал в лес за ягодами

В Муезерском районе расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, в конце июля в дежурную часть полиции обратились бдительные жители республики, которые рассказали, что сельчанин, ранее лишенный прав за нетрезвую езду, снова сел пьяным за руль и куда-то поехал.

Сотрудники ДПС вычислили указанный автомобиль. Мужчина действительно был за рулем с явными признаками опьянения. Он пояснил, что выпил 200 граммов водки и отправился в лес за ягодами. Водитель прошел медицинское освидетельствование, прибор показал 1,1 промилле.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание - до двух лет лишения свободы. Фото: unsplash.com