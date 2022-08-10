Осужден зачинщик перестрелки на автостоянке в Петрозаводске

В Петрозаводске вынесен приговор 32-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в нескольких серьезных преступлениях, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в 2020 году горожанин незаконно приобрел пистолет и боеприпасы к нему, которые вывез и спрятал в лесу в районе Сулажгорского кладбища.

В январе 2021 года мужчина стал участником громкого разбойного нападения, совершенного на автостоянке на Карельском проспекте. В составе группы из шести человек он напал на местного жителя и выстрелил в него не менее семи раз. Однако, серьезных повреждений тот не получил благодаря тому, что активно соспротивлялся. Одна из пуль попала в левую руку потерпевшего.

На следующий день при попытке скрыться нападавшего задержали на трассе «Кола». Свою вину подозреваемый признал, активно сотрудничал со следствием.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Также он должен будет выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации.

Уголовное дело в отношении других участников нападения сейчас рассматривается в суде. Фото: скриншот видео dtpptz