Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

9 августа в 16 часов в Петрозаводске произошло ДТП на Лесном проспекте, в районе дома №41. В аварии пострадала молодая женщина, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, 34-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Солярис» при перестроении совершила столкновение с автомобилем «Мазда», который ехал прямо и не менял траекторию движения.

В результате аварии 31-летняя водитель «Мазды» получила травмы. Женщине было назначено амбулаторное лечение. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска