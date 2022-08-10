10 августа 2022, 17:53
Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске
Два легковых автомобиля столкнулись на Лесном проспекте
9 августа в 16 часов в Петрозаводске произошло ДТП на Лесном проспекте, в районе дома №41. В аварии пострадала молодая женщина, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
По данным ведомства, 34-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Солярис» при перестроении совершила столкновение с автомобилем «Мазда», который ехал прямо и не менял траекторию движения.
В результате аварии 31-летняя водитель «Мазды» получила травмы. Женщине было назначено амбулаторное лечение. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска