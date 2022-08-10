Погоня со стрельбой в Петрозаводске попала на видео

В Петрозаводске произошла полицейская погоня со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным стражей порядка, в ночь на 8 августа бдительные горожане сообщили в полицию об автомобиле, которым управлял пьяный водитель. Информация была передана всем дежурным нарядам ДПС.

На проспекте Ленина патруль заметил указанный автомобиль. Требование об остановке водитель проигнорировал. Началось преследование. Автомобилист неоднократно нарушал Правила дорожного движения - проезжал на красный свет, выезжал на встречку. Многочисленные требования полицейских об остановке он продолжал не замечать.

В итоге погоня закончилась только в Соломенном. После предупредительного выстрела в воздух стражам порядка пришлось стрелять уже по колесам.

За рулем оказался мужчина 2003 года рождения, который совсем недавно получил водительские права. Он имел все признаки опьянения, от освидетельствования отказался. В отношении него было составлено восемь административных протоколов. Суд назначил молодому человеку наказание в виде штрафа. Фото: скриншот видео МВД