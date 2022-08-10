Водитель без прав попался пьяным на трассе «Сортавала» в Карелии

Ночью 10 августа в Лахденпохском районе, на 219-м километре трассы «Сортавала», сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лифан». Об этом сообщает паблик районной Госавтоинспекции.

По данным инспекторов, находившийся за рулем иномарки 37-летний мужчина имел признаки опьянения. При проверке выяснилось, что он никогда не имел водительских прав.

Нарушителю грозит арест сроком 10-15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. До решения суда он задержан. Фото паблика Госавтоинспекции Лахденпохьи