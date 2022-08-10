10 августа 2022, 16:05
Мужчина во время ссоры с собутыльником получил удар ножом
40-летнего жителя Карелии, обвиняемого в причинении тяжкого вреда, заключили под стражу
40-летнего жителя Питкяранты обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Инцидент случился ночью 1 июня. Двое мужчин выпивали. Между ними, как предположили следователи, вспыхнула ссора. Один схватился за нож и ударил в грудь 45-летнего приятеля. Ранение впоследствии квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Обвиняемого заключили под стражу. Точку в деле поставит суд. (фото СУ СК по Карелии)