Мужчина во время ссоры с собутыльником получил удар ножом

40-летнего жителя Питкяранты обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент случился ночью 1 июня. Двое мужчин выпивали. Между ними, как предположили следователи, вспыхнула ссора. Один схватился за нож и ударил в грудь 45-летнего приятеля. Ранение впоследствии квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемого заключили под стражу. Точку в деле поставит суд. (фото СУ СК по Карелии)