Заброшенное здание вспыхнуло утром на юге Карелии

Сегодня в 6:25 утра на пульт Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в деревне Коткозеро. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

На место происшествия выехали две единицы техники и семеро пожарных. Выяснилось, что горит бесхозное здание. В скором времени пожар был ликвидирован.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Фото паблика ОПС по Олонецкому району