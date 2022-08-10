10 августа 2022, 15:56
Заброшенное здание вспыхнуло утром на юге Карелии
Пожарные ликвидировали возгорание в Олонецком районе
Сегодня в 6:25 утра на пульт Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в деревне Коткозеро. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.
На место происшествия выехали две единицы техники и семеро пожарных. Выяснилось, что горит бесхозное здание. В скором времени пожар был ликвидирован.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Фото паблика ОПС по Олонецкому району