Житель Карелии виртуозно воровал деньги у знакомых

В Костомукше осужден 27-летний местный житель, укравший деньги у четырех знакомых. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Так, в 2020 году мужчина рассказал товарищу историю о том, что с банковского счета последнего кто-то пытается украсть деньги. Тот передал обвиняемому свою карту, чтобы он отнес ее в полицию. Мужчина же начал тратить деньги по своему усмотрению, причинив ущерб на сумму 80 тысяч рублей.

В 2021 году обвиняемый позвонил другому товарищу и сообщил, что готов вернуть долг. Для этого он попросил назвать ему номер карты и код из смс. Получив данные, он похитил со счета жертвы 10 тысяч рублей.

Также в 2020 и 2022 годах костомукшанин брал мобильные телефоны своих знакомых, чтобы якобы написать сообщение своей девушке. На самом деле он заходил в мобильный банк и переводил деньги товарищей на свой счет. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.

Мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com