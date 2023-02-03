Молодой житель Карелии уехал с вечеринки за рулем и попал под суд

В Прионежском районе осужден 27-летний местный житель. Мужчину признали виновным в угоне, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в августе прошлого года обвиняемый выпивал в компании в соседнем поселке. В какой-то момент он решил поехать домой. Мужчина сел в припаркованную у дома машину, которая принадлежала его приятелю, завел ее и уехал.

Пропажу обнаружила мать потерпевшего, вместе они обратились в полицию. Автомобиль нашли. Угонщик признал свою вину и извинился перед товарищем.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Ему запретили выезжать из родного поселка без согласования. // Фото: unsplash.com