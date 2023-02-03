03 февраля 2023, 20:06
Молодой житель Карелии уехал с вечеринки за рулем и попал под суд
В Прионежье 27-летний мужчина осужден за угон
В Прионежском районе осужден 27-летний местный житель. Мужчину признали виновным в угоне, сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, в августе прошлого года обвиняемый выпивал в компании в соседнем поселке. В какой-то момент он решил поехать домой. Мужчина сел в припаркованную у дома машину, которая принадлежала его приятелю, завел ее и уехал.
Пропажу обнаружила мать потерпевшего, вместе они обратились в полицию. Автомобиль нашли. Угонщик признал свою вину и извинился перед товарищем.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Ему запретили выезжать из родного поселка без согласования. // Фото: unsplash.com