Неудачная шутка довела до колонии молодого жителя Карелии

В Кеми осужден 25-летний местный житель. Его обвиняли в угрозе убийством, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в один из дней мужчина гостил у своего дяди и в шутку обозвал сына хозяина квартиры, своего двоюродного брата, нецензурным словом. Дяде это не понравилось, и он стал выгонять гостя.

Тогда молодой мужчина решил припугнуть родственника, достал из кладовки ружье, которое сам туда и принес, направил его на родственника и заявил, что убьет его. Хозяин дома воспринял угрозу всерьез.

Учитывая предыдущие судимости, суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. // Фото: freepik.com