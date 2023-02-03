Сотрудник СУСК по РК привез двум инвалидам продукты и средства гигиены

Руководитель карельского Следкома Евгений Швец узнал из СМИ о прикованной к постели пожилой женщине из деревни Сельги Медвежьегорского района. В прошлом году ей нерегулярно доставляли необходимые бесплатные средства гигиены.

Швец поручил своим подчиненным организовать проверку, восстановить права 92-летей женщины-инвалида и оказать помощь. В ходе проверки, которая еще идет, выяснилось, что в помощи нуждается еще один 93-летний инвалид из соседней деревни.

Женщину-инвалида, которая живет с дочерью в отдаленной деревне Медвежьегорского района, навестил руководитель межрайонного следственного отдела Анатолий Анисимов. На встречу пришла и дочь 93-летнего мужчины.

После этого представитель СК по РК привез запас гигиенических средств для ухода за малоподвижными людьми и передали продукты питания. Пенсионеры и их родные поблагодарили за отзывчивость, заботу и помощь. // фото пресс-служба СУ СК по РК