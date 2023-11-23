Житель Карелии угнал автомобиль отчима и пойдет под суд

В Прионежском районе будут судить 20-летнего мужчину. Молодого человека обвиняют в угоне, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, подозреваемый пришел в дом к родственникам, взял тайком ключи от автомобиля отчима и уехал по делам. Когда он вернулся, его уже встречала семья. Молодой человек не захотел выяснять отношения, развернулся и снова уехал. Спустя время он связался с отчимом и сообщил, где оставил машину.

Уголовное дело об угоне направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson