Кофе, еду и выпивку пытались вынести из магазинов без оплаты

Росгвардейцев дважды за вторник привлекали на помощь в карельские магазины.

В Кондопоге 45-летний посетитель взял с полки несколько банок кофе и продукты. Платить мужчина не собирался и попробовал выйти незаметно, не вышло.

В Петрозаводске 51-летний мужчина спрятал под куртку алкоголь. Он прошел через расчетно-кассовый узел, но был задержан. Общая сумма ущерба превысила две тысячи рублей.

Подозреваемых в кражах передали полиции. // фото пресс-службы управления Росгвардии по РК