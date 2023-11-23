23 ноября 2023, 09:24
Кофе, еду и выпивку пытались вынести из магазинов без оплаты
Подозреваемые в кражах были задержаны и переданы полиции
Росгвардейцев дважды за вторник привлекали на помощь в карельские магазины.
В Кондопоге 45-летний посетитель взял с полки несколько банок кофе и продукты. Платить мужчина не собирался и попробовал выйти незаметно, не вышло.
В Петрозаводске 51-летний мужчина спрятал под куртку алкоголь. Он прошел через расчетно-кассовый узел, но был задержан. Общая сумма ущерба превысила две тысячи рублей.
Подозреваемых в кражах передали полиции. // фото пресс-службы управления Росгвардии по РК