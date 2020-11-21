Житель Карелии угнал автомобиль и катался пьяным по поселку

В один из дней в поселке Боровой сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21063. Водитель не смог предъявить никаких докуметов, к тому же он был пьян. В отношении автомобилиста был составлен протокол. Позже выяснилось, что машина ему не принадлежит - настоящий владелец заявил об угоне, сообщает пресс-служба МВД по РК.

18-летний мужчина признал свою вину. Он рассказал, что гулял по поселку и увидел автомобиль знакомого. Двери оказались открытыми. Молодой человек сел в машину, соединил провода зажигания и уехал. Позже он встретил приятеля, с которым выпил, а затем продолжил поездку. Парень признался, что хотел незаметно вернуть автомобиль на место, но был остановлен полицейскими.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру. Фото ytimg.com