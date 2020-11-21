21 ноября 2020, 08:39
Автомобили разворотило после ДТП в Петрозаводске
Ранним утром 20 ноября на Соломенском шоссе столкнулись две иномарки
В Петрозаводске произошло жесткое столкновение двух автомобилей. Авария случилась в 5:50 утра 20 ноября на Соломенском шоссе, у дома №3, сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, 54-летний водитель автомобиля «Ниссан» при повороте не уступил дорогу «Хонде».
В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения. 22-летний водитель «Хонды» был доставлен в БСМП. Ему назначили амбулаторное лечение. Фото пресс-службы ГИБДД