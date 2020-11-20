Пожилая женщина пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске пропала 79-летняя Любовь Матисова. Сегодня днем она ушла из дома, расположенного на пересечении улиц Белорусской и Кутузова. С тех пор о ее судьбе ничего не известно, сообщает паблик ПСО «Доброспас».

У женщины есть проблемы со здоровьем, она страдает от возрастной деменции.

Пенсионерка была одета в темно-бордовую короткую куртку - короткое пальто, черные сапоги, на голове сиреневый платок.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать их по номерам телефонов: +7- 911-415-25-87, +7-911-402-49-26, (814-2) 739-154.