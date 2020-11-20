Житель Карелии спустил друга с лестницы и убил его

59-летний житель поселка Чупа Лоухского района остался на свободе после гибели приятеля, к которой он приложил руку. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным следствия, осужденный выпивал у себя дома вместе с 65-летним приятелем. Между мужчинами вспыхнул конфликт, и хозяин попросил товарища уйти. Когда тот вышел на лестничную площадку, хозяин с силой толкнул его в сторону, в результате мужчина оступился и упал с лестницы. Потерпевший сильно ударился головой. У него диагностировали тупую травму головы и перелом ключицы. Несколько дней спустя мужчина умер, не приходя в сознание.

Суд назначил подозреваемому наказание в виде одного года ограничения свободы. Для него установлены ограничения, связанные с запретом на выезд за пределы муниципального образования, на оставление места жительства в определенное время, а также обязанность проходить регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, мужчину обязали возместить фонду ОМС 270 тысяч рублей, которые были потрачены на лечение пострадавшего. Фото medium.com