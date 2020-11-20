20 ноября 2020, 19:52
Опубликовано видео наезда на пожилую женщину в Карелии
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент с участием пешехода в Медвежьегорске
Камера наблюдения компании CityLink сняла момент дорожного происшествия с участием пожилого пешехода в Медвежьегорске. Инцидент произошел 18 ноября.
Напомним, по данным ГИБДД Карелии, 59-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» совершил наезд на 81-летнюю женщину-пешехода.
В результате происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в Медвежьегорскую ЦРБ. Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.