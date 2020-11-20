Опубликовано видео наезда на пожилую женщину в Карелии

Камера наблюдения компании CityLink сняла момент дорожного происшествия с участием пожилого пешехода в Медвежьегорске. Инцидент произошел 18 ноября.

Напомним, по данным ГИБДД Карелии, 59-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» совершил наезд на 81-летнюю женщину-пешехода.

В результате происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в Медвежьегорскую ЦРБ. Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.