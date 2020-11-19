Автомобиль сбил пожилого человека в Карелии

ДТП с участием пешехода произошло в минувшую среду, 18 ноября, в Медвежьегорске на улице Советская у дома №27, сообщает Госавтоинспекция Карелии

«В 16:50 59-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» совершил наезд на 81-летнюю женщину-пешехода переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства»,

– говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализирована в Медвежьегорскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в этот же день в центре Петрозаводска были сбиты две женщины. Автонаезд попал в объектив камер видеонаблюдения.

