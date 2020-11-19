Житель Карелии в резиновой маске угонял иномарки из Санкт-Петербурга

Во вторник сотрудники угрозыска и СОБР «Гранит» Росгвардии задержали группу угонщиков иностранных автомобилей действовавших на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает сайт 47channel.ru.



Среди задержанных были 38-летний житель Карелии, 35-летний уроженец Якутии, проживающий в Санкт-Петербурге, а также 39-летний уроженец Риги, проживающий в Ленобласти.

Установлено, что житель Карелии приезжал в Северную столицу и вместе со своими подельниками угонял иномарки. Пока главарь банды взламывал замки автомобилей и отгонял машины, его подельники в резиновых масках и париках следили за обстановкой.

Похищенные автомобили оставляли в гараже на проспекте Народного Ополчения для переделки и продажи. Мужчины изменяли идентификационные номера автомобилей и перепродавали машины по всей России.

Задержаные подозреваются как минимум в четырех кражах, совершенных летом-осенью 2019 года. По версии следствия, они угнали два "Лексуса", "Кадиллак" и "Тойоту". Преступления совершались в Московском, Красносельском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.

17 ноября, во время обысков, в гараже подозреваемых, был найден еще один автомобиль – похищенный ранее "Киа Спортейдж", а также блоки управления двигателей от автомобилей "Тойота", устройства подавления GSM-сигнала, две охотничьих винтовки и травматический пистолет, а также маски и парики.

В квартирах задержанных также были найдены и изъяты комплекты государственных регистрационных знаков, ключи от автомобилей "Тойота", документы от "БМВ", "Фордов", "Мерседесов". Полицейские также обнаружили у подозреваемых около 10 граммов гашиша.

Мужчины взяты под стражу. Полицейские устанавливают другие эпизоды угонов этой группировки.

Фото с сайта 47channel.ru