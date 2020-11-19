Избитый отцом младенец находится в крайне тяжелом состоянии

Избитый в сентябре в Петрозаводске родным отцом младенец продолжает лечение в Детской республиканской больнице. Его состояние стабильное, но крайне тяжелое. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Пострадавший от рук родителя малыш находится в реанимации. Его снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

И все же малыш продолжает бороться, врачи делают все, чтобы ему в этом помочь, надежда есть,

- сообщил губернатор.

Напомним, в конце сентября младенец находился дома в Петрозаводске со своим отцом. Мать малыша в это время дома отсутствовала. По версии следствия, отец в состоянии алкогольного опьянения нанес младенцу несколько ударов рукой по голове. Ребенка госпитализировали в Детскую республиканскую больницу. У малыша черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Обвиняемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело. Фото со страницы Артура Парфенчикова «ВКонтакте»