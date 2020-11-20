Житель Петрозаводска провернул аферу с автомобилем

В Петрозаводске осужден 26-летний местный житель. Ранее мужчина уже неоднократно преступал закон, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным следствия, молодой человек арендовал автомобиль «Форд Фокус», после чего подделал договор купли-продажи и зарегистрировал в ГИБДД иномарку на себя, причинив владельцу ущерб в 350 тысяч рублей. Затем мужчина нашел покупателя и продал ему автомобиль за 170 тысяч рублей.

В суде петрозаводчанин полностью признал вину и возместил ущерб потерпевшим.

Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Учитывался вынесенный ранее в отношении этого человека приговор по делу о краже. Фото psj.ru