Житель Карелии убил жену и пытался убить ее подруг

В Сегеже вынесен приговор 35-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве, покушении на убийство и в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что в апреле 2020 года в ходе ссоры с женой мужчина напал на нее с ножом в собственной квартире и убил. После этого он набросился на подругу убитой супруги и нанес ей ножевое ранение. Жертве удалось вырваться и убежать, благодаря чему она осталась жива. Также нападавший высказывал угрозы убийством двум женщинам.

Сегежский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Он будет сидеть в колонии строгого режима. Фото pixabay.com/xusenru