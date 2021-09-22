Женщину-продавца избили в магазине в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от работников сетевого магазина. Они рассказали о хищении товара и нападении на продавца, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что один из покупателей вошел в торговый зал, взял с витрины духи стоимостью более трех тысяч рублей и направился к выходу. Продавец попыталась его остановить и схватила за руку. Тогда мужчина напал на женщину и ударил ее в лицо. После этого злодей убежал.

Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в зале. Полиция смогла найти подозреваемого - им оказался 29-летний ранее судимый горожанин.

Мужчина во всем признался. Он рассказал, что духи продал, а деньги потратил на собственные нужды.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Фото pixabay.com/fsHH