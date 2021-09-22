22 сентября 2021, 15:50
Подозреваемую в краже женщину сняла камера наблюдения в Петрозаводске
Стражи порядка просят жителей карельской столицы помочь полиции
Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения одного из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Правоохранители уточнили, что горожанка может быть причастна к краже товара. Личность подозреваемой пока не установлена.
Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят звонить по телефону: 8 911 433 62 50. Конфиденциальность гарантируется.