Подозреваемую в краже женщину сняла камера наблюдения в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения одного из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Правоохранители уточнили, что горожанка может быть причастна к краже товара. Личность подозреваемой пока не установлена.

Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят звонить по телефону: 8 911 433 62 50. Конфиденциальность гарантируется.