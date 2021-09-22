Пенсионерку в Петрозаводске лжеполицейский лишил 250 тысяч рублей

Жители Карелии продолжают попадаться на удочку аферистов, причем мошенники работают по давно озвученным схемам. На этот раз они обманули двух женщин в Петрозаводске, сообщили в МВД республики.

В частности, у 75-летней пенсионерки выманили 250 тысяч рублей. Ей позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он рассказал, что некий юноша выдает себя за ее племянника и пытается оформить на имя женщины банковский кредит.

Лжеправоохранитель назвал имя, фамилию и год рождения молодого человека. Пенсионерка сказала, что у нее нет такого родственника. Тогда мошенник выведал у нее сведения о сбережениях и убедил «спасти» деньги.

Далее все пошло по отработанной методике: пенсионерка перевела средства на «безопасный» счет. О том, что общалась с аферистом, женщина узнала только в дежурной части полиции. Она пришла туда узнать, когда сможет забрать свои деньги.

В похожей ситуации оказалась и 30-летняя жительница карельской столицы. Только с ней на связь вышел фальшивый сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются на ее имя взять долговые обязательства. «Работник» помог горожанке «защитить» все имеющиеся сбережения, а именно 170 тысяч рублей.

Потом он убедил ее оформить кредит на 250 тысяч рублей и попросил проделать с ними те же манипуляции. Однако у потерпевшей наконец возникли сомнения. Она отказалась переводить деньги, завершила разговор и обратилась с заявлением в полицию. // Фото: stolica-s.su