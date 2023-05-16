Житель Карелии так хотел домой, что угнал три автомобиля

Три жителя Беломорска заявили в полицию об угонах, сообщили в полиции. Угонщик разбил два автомобиля, а третий у него заглох. Полицейские нашли неудачливого злоумышленника и узнали, что же произошло.

25-летний сегежанин гостил в Беломорске, после застолья он засобирался домой. Во дворе ему попался чужой отечественный авто, дверь была не заперта. Молодой человек смог проехать недалеко. Пока не врезался в препятствие. Он нашел другой незапертый автомобиль, но доехать смог лишь до ближайшего кювета.

На третьем автомобиле, также с незапертыми дверьми, он доехал до заправки, двигатель вскоре перегрелся. Путь из города он продолжил на попутке, но его задержали беломорские полицейские. Молодой человек написал явку с повинной и признал вину. Расследование дела об угоне продолжается. // фото unsplash.com