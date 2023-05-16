Из-за выброшенной в окно собаки Белки возбудили уголовное дело

Покалечивших собаку Белку людей должны найти и разобраться с ними по закону. Животное 13 мая выбросили из окна третьего этажа дома в Петрозаводске, напомнили в прокуратуре Карелии.

После требования надзорного ведомства отдел дознания УМВД России по Петрозаводску возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными. Прокуратура контролирует расследование. Виновные могут понести наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, Белку спасли неравнодушные горожане, волонтеры и врачи. Сейчас ее состояние стабильно тяжелое, прогнозы дать нельзя, рассказали в фонде «Рекс». Но собака может потихоньку есть и пить сама. // фото: «Рекс»/ВКонтакте