16 мая 2023, 14:45
Из-за выброшенной в окно собаки Белки возбудили уголовное дело
Виновных в жестоком обращении с животным в Петрозаводске хотят найти и наказать
Покалечивших собаку Белку людей должны найти и разобраться с ними по закону. Животное 13 мая выбросили из окна третьего этажа дома в Петрозаводске, напомнили в прокуратуре Карелии.
После требования надзорного ведомства отдел дознания УМВД России по Петрозаводску возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными. Прокуратура контролирует расследование. Виновные могут понести наказание до 5 лет лишения свободы.
Напомним, Белку спасли неравнодушные горожане, волонтеры и врачи. Сейчас ее состояние стабильно тяжелое, прогнозы дать нельзя, рассказали в фонде «Рекс». Но собака может потихоньку есть и пить сама. // фото: «Рекс»/ВКонтакте