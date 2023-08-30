Житель Карелии стал невольным участником махинаций своего начальника

В Кеми возбуждено уголовное дело в отношении одного из железнодорожников. Должностное лицо подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в феврале-апреле 2022 года, используя свое служебное положение, мужчина внес в документы ложные сведения о работе своего подчиненного в выходные и праздничные дни. Эти бумаги он передал в бухгалтерию и получил за своего работника деньги. Ущерб, причиненный организации, составил не менее 50 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Выясняются обстоятельства произошедшего. // Фото «Петрозаводск говорит»